"Богдан" оснастил свои троллейбусы украинскими электродвигателями

Компания в 2018 году подписала соглашение с предприятием "Электротяжмаш" для выполнения программы импортозамещения.

Компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", оснастила свои троллейбусы электродвигателями украинского производства - харьковского предприятия "Электротяжмаш".

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Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан".

"Все электрические двигатели для троллейбусов "Богдан" производят на харьковском государственном предприятии "Электротяжмаш". Такая кооперация позволила компании перейти на замкнутый цикл производства. Важно, что взаимодействие предприятий способствует укреплению экономики, финансовому развитию регионов и повышает занятость населения. Совместно производители создают дополнительные рабочие места и платят налоги в бюджеты всех уровней, в том числе местных", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Богдан" в 2018 году подписал соглашение с "Электротяжмаш" для выполнения программы импортозамещения.

"Харьковские специалисты с "нуля" запустили производство электродвигателей для троллейбусов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Богдан Моторс" в этом году выиграл тендеры на поставку троллейбусов в Киев, Харьков и Сумы в рамках программы "Городской общественный транспорт в Украине", которая финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Эти города в этом году получат низкопольный транспорт с электродвигателями харьковского госпредприятия.

Как сообщал УНИАН, корпорация "Богдан" изготовила первый кузов для электробусов французской компании Bluebus в рамках выполнения нового контракта. Bluebus проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на Луцком заводе "Богдан".