«Богдан» изготовил первый кузов для электробусов французской Bluebus

Сейчас Bluebus проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на Луцком заводе «Богдан».

Один из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине – корпорация "Богдан" изготовила первый 18-метровый кузов для электробусов французскому производителю экологического транспорта - компании Bluebus в рамках выполнения нового контракта, подписанного в начале года.

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Как сообщила пресс-служба корпорации «Богдан», сейчас европейский партнер проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на Луцком заводе «Богдан».

Отмечается, что сейчас управление главного конструктора завода также разрабатывает цельный несущий 12-метровый кузов из низколегированной нержавеющей стали, который станет новым шагом в сотрудничестве с Bluebus.

«Партнерство с европейскими компаниями является важным вектором движения корпорации, которая стремится расширять международные связи для распространения украинской продукции. В то же время компания надеется, что на достижения специалистов Луцкого «Автосборочного завода №1» обратят внимание и в Украине - предприятие способно обеспечить качественным электрическим транспортом отечественные города», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в рамках прошлогодней сделки «Богдан Моторс» доставил во Францию шесть 12-метровых кузовов из конструкционных сталей, прошедших процесс катафореза для повышения сопротивления коррозии.

При этом новые кузова будут иметь повышенную прочность и будут более выносливыми.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года корпорация "Богдан" поставила кузовы для электробусов французскому производителю экологического транспорта - компании Bluebus.

Ранее корпорация для датской компании BankeElectromotive поставила первый украинский полностью электрический грузовик ERCV27.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация "Богдан" была создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент "Богдана" и группа украинских банков. По информации СМИ, совладельцем "Богдана" является первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.