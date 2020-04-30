Xiaomi представила новые смартфоны (фото, видео)

Представители компании не стали уточнять их стоимость.

Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации.

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В частности, компания представила новые смартфоны линейки Redmi Note - Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, а также смарфон премиальной линейки Mi Note 10 Lite.

«Онлайн-трансляция - это отличная возможность расширить аудиторию наших презентаций и устранить географические и языковые барьеры», - сказал Жак Сан Ли, глава глобального отдела PR и коммуникаций Xiaomi, передает kommersant.

Redmi Note 9 Pro представлен в двух вариантах объемов памяти (6 Гб+64 Гб и 6 Гб+128 Гб), оснащен процессором Snapdragon 720G, дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и двумя камерами — основной тыльной квадрокамерой с разрешением 64 Мп и фронтальной камерой 16 Мп. Два варианта Redmi Note 9 — 3 Гб+64 Гб и 4 Гб+128 Гб. Диагональ дисплея — 6,53 дюйма. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G85 и двумя камерами — фронтальной с разрешением 13 Мп и тыльной 48 Мп. Смартфон Mi Note 10 Lite оснащен дисплеем с диагональю 6,47 дюйма, процессором Snapdragon 730G, квадрокамерой 64 Мп и фронтальной — 16 Мп. Смартфон представлен в трех вариантах — 6Гб + 64Гб, 6Гб + 128Гб и, 8Гб + 128Гб.

Представители компании не стали уточнять их стоимость.

В рамках презентации был показан и новый элемент экосистемы Xiaomi — «умный» вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C.