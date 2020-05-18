Xiaomi показала Redmi 10X - первый смартфон на базе новой Dimensity 820

Redmi 10X будет выпущен в ярких цветах.

Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.

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Информацию опубликовал вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг, передает ixbt.com.

Итак, первый смартфон, построенный на базе Dimensity 820, будет представлен 26 мая. Redmi 10X будет выпущен в следующих ярких цветах.

Основная камера Redmi 10X будет включать четыре датчика изображения, включая главный модуль разрешением 48 Мп.

Также был опубликован результат тестирования Redmi 10X в популярном бенчмарке AnTuTu, где грядущий смартфон набрал 415 277 баллов.