Также вице-премьер выделил ряд сфер, в которых Украина достигла наибольшего прогресса на своем пути к ЕС.

Интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза приведет к росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины.

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Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе заседания Комиссии по вопросам координации исполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС приведет к росту ВВП нашей страны", - заявил Федоров.

Также вице-премьер сообщил, что в рамках Соглашения об ассоциации Украине удалось достичь значительного прогресса в следующих сферах: развитие электронных доверительных услуг, электронных коммуникаций, высокоскоростной мобильной связи, а также в создании Национального плана развития электронных коммуникационных сетей фиксированного интернета.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленную Дорожную карту интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза, которая является инструментом подготовки к получению государством режима внутреннего рынка с Евросоюзом.

Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, Украинского центра европейской политики и Центра анализа международной торговли при Киевской школе экономики, достижение высокого уровня цифровизации и регуляторного сближения с ЕС может увеличить объемы экспорта товаров из Украины в Евросоюз на 11,8-17%, объемы экспорта услуг – на 7,6-12,2%. В свою очередь, импорт товаров из ЕС может увеличиться на 17,7-27,7%, импорт услуг – на 5,7-9,1%.

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Автор: Павел Степанец