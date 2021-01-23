Страница была заблокирована навсегда.

Twitter заблокировал аккаунт, связанный с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, из-за угроз бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о странице @khamenei_site, которую считают аффилированной с офисом Хаменеи. Уточняется, что на данном аккаунте размещались отрывки из его выступлений и другой официальный контент.

Twitter принял такое решение после того, как в аккаунте появилась публикация с изображением бывшего американского лидера, играющего в гольф в тени приближающегося беспилотника. Автор сопроводил пост словами: «Месть неизбежна». Также там была ссылка на сайт верховного лидера Ирана.

В компании подчеркнули, что учетная запись является поддельной и нарушает политику компании в отношении «манипуляций и спама». Страница была заблокирована навсегда. Другие аккаунты, связанные с офисом Хаменеи, в которых не было таких твитов, включая его основной англоязычный аккаунт, остались активными.

Заблокированные аккаунты

7 января 2021 года аккаунты на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

16 января 2021 года появилась информация о том, что в социальных сетях Facebook и Instagram внезапно восстановили доступы к аккаунтам Дональда Трампа.

20 января 2021 года стало известно о том, что социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

21 января 2021 года появилась информация о том, что Twitter заблокировал аккаунт китайской дипмиссии в США. Решение о блокировке было принято после твита о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

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Автор: УНИАН