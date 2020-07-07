В Украине за неделю заблокировали почти 2 тысячи кибератак на госорганы

В частности, Госспецсвязи заблокировала 9 DDoS-атак преимущественно на сайт Офиса президента Украины.

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 1 по 7 июля заблокировало 1 тысяча 888 кибератак на государственные органы власти, что на 80,3% меньше, чем неделей ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

В частности, за указанный период Госспецсвязи заблокировала 9 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа), большинство из которых были осуществлены на сайт Офиса президента Украины.

Также CERT-UA в период с 1 по 7 июля зарегистрировало 19 тысяч 514 киберинцидентов.

Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (73% инцидентов) и фишинга (26%).

Как сообщал УНИАН, с 24 по 30 июня Госспецсвязи заблокировала 9 тысячи 608 кибератак на государственные органы власти, что на 7% больше, чем неделей ранее.

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