Если абонент находится в Украине, Киевстар не списывает мегабайты со счетов абонентов предоплаты, когда они пользуются популярными приложениями для видеозвонков, а также популярными приложениями для образования.

По статистике Министерства образования Украины этот учебный год дистанционно начнет около 3 млн школьников, а часть из 640 тыс. учащихся, уехавших за границу, будет совмещать обучение в локальных школах и домашнее образование по украинской программе. Чтобы помочь родителям интегрировать образовательный процесс в жизнь ребенка, платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ регулярно наполняет раздел "Образование", а Киевстар в рамках программы "Знания без границ" не берет плату за мобильный трафик на целый комплекс приложений и сервисов.

Если абонент находится в Украине, Киевстар не списывает мегабайты со счетов абонентов предоплаты, когда они пользуются популярными приложениями для видеозвонков (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom), а также популярными приложениями для образования (Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраинская школа онлайн и многими другими).

Не только без оплаты трафика, но и в открытом доступе находится большая видео библиотека с учебными материалами на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. В разделе "Образование" каждый пользователь имеет возможность просматривать уроки в соответствии со школьной программой от Всеукраинской школы онлайн, найти занятия по иностранным языкам, слушать учебные лекции, проходить курсы по IT, предпринимательству, дизайну и тому подобное.

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Согласно статистике просмотров на платформе наиболее популярны такие учебные программы:

курсы английского языка от English Dom и Green Forrest, немецкий от Deutsch für Aliens, польский язык от проекта ONpolish, французский от Empower Lingua и авторский курс китайского языка;

создание игр в python, 3D-моделирование в компьютерных мультфильмах, дизайн и работа в фоторедакторах, блоггинг и стриминг от "Компьютерной IT Академии Шаг";

учебный курс "Познаем мир" от дистанционной школы "Оптима", который объединяет 5 отраслей: естественную, общественную, историческую, социальную, здравоохранение.

Также на платформе пользователи могут найти курс "Предпринимательство для школьников". В течение 36 уроков молодые предприниматели получат ответы на важные часто задаваемые вопросы. От экспертов, которые являются владельцами бизнеса, ученики узнают обо всех необходимых шагах для начала собственного дела и убедятся, что бизнесом могут заниматься не только взрослые.

Чтобы воспользоваться приведенными выше бесплатными предложениями, следует скачать приложение Киевстар ТВ и зарегистрироваться в нем. Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов – и для тех, что сейчас в Украине, и для тех, которые находятся за рубежом.

Справка о Киевстар ТВ

Киевстар ТВ – совместный проект группы "1+1 media" и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидение предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, программ, которые транслируют вживую, и регулярно предлагает эксклюзивные предпремьерные показы проектов. Ее преимущество - возможность подключения на пяти различных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступен для абонентов всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, обслуживающий 26,3 млн абонентов мобильной связи и 1,2 млн абонентов фиксированного интернета. Компания предоставляет услуги связи и передання данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий. Сеть 4G Киевстар доступна на территории где живет 90% населения. Акционер Киевстар - международная группа VEON Ltd, которая имеет офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар 24 года работает в Украине, является налогоплательщиком № 1 в области связи, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua