Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов

Сервис будет доступен пользователям в ближайшие месяцы.

Американская технологическая компания Facebook 19 мая представила бесплатный сервис Facebook Shops для создания онлайн-магазинов в своих соцсетях Facebook, Instagram и непосредственной продажи товаров через них.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

В компании подчеркнули, что с помощью сервиса можно будет выбрать продукцию для продажи, настроить онлайн-витрину самого магазина.

Согласно сообщению, покупатели смогут связываться с продавцами через Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram.

В будущем компания планирует сделать доступной функцию осуществления покупки через чат.

Сервис будет доступен пользователям Facebook в ближайшие месяцы.

Также компания Facebook планирует летом представить сервис для создания онлайн-магазинов в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в апреле американская технологическая компания Facebook представила сервис для групповых видеозвонков Facebook Rooms.

В начале апреля компания в связи с ростом спроса на онлайн-общение в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила ПК-версию приложения сообщений Messenger для операционных систем Windows от компании Microsoft и MacOS от компании Apple.

Справка УНИАН. Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.