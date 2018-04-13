Россия внесла Telegram в реестр запрещенных сайтов

17:33, 13 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеБез паники: Дуров пообещал встроить методы обхода блокировки в мессенджер Telegram

Cегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России, передает "Коммерсант".

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что мессенджер будет заблокирован «в ближайшее время». Основатель Telegram Павел Дуров пообещал использовать «встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей».

Кроме того, он призвал не удалять и не переустанавливать приложение, своевременно скачивая обновления в AppStore и Google Play.

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор подал в суд иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для шифрования информации.

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Теги: #блокировка Telegram