Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что мессенджер привлек $1 млрд от размещения бондов. Больше всего вложили два фонда из ОАЭ — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Их совокупный чек составил $150 млн.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.

Соответсвующий пост он опубликовал у себя в канале.

Читайте такжеTelegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи

«Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут подпитывать стратегию монетизации», — отметил Дуров.

Также он подчеркнул, что конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом.

Самыми крупными инвесторами в бонды Telegram стали два фонда из ОАЭ — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Как объявили компании в своем заявлении, они вложили в проект по $75 млн.

Как пишет Reuters, после получения инвестиций от этих фондов Telegram откроет офис в Абу-Даби. В совокупности Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами в Telegram. Сообщается, что половину эмиссии выкупили глобальные инвестфонды, а оставшиеся 50% мессенджер разместил у европейских и российских фондов и банков.

Основные инвесторы

Abu Dhabi Catalyst Partners — совместное предприятие Mubadala с американской инвестиционной компанией Falcon Edge Capital.

Фонд Mubadala является вторым по величине государственным инвестором ОАЭ после инвестиционного управления Абу-Даби.

Что этому предшествовало

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко