Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.
Соответсвующий пост он опубликовал у себя в канале.
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«Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут подпитывать стратегию монетизации», — отметил Дуров.
Также он подчеркнул, что конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом.
Самыми крупными инвесторами в бонды Telegram стали два фонда из ОАЭ — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Как объявили компании в своем заявлении, они вложили в проект по $75 млн.
Как пишет Reuters, после получения инвестиций от этих фондов Telegram откроет офис в Абу-Даби. В совокупности Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами в Telegram. Сообщается, что половину эмиссии выкупили глобальные инвестфонды, а оставшиеся 50% мессенджер разместил у европейских и российских фондов и банков.
Основные инвесторы
Abu Dhabi Catalyst Partners — совместное предприятие Mubadala с американской инвестиционной компанией Falcon Edge Capital.
Фонд Mubadala является вторым по величине государственным инвестором ОАЭ после инвестиционного управления Абу-Даби.
Что этому предшествовало
- По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.
- Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.
- В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.
- По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.
- 18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.
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