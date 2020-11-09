Китай вывел на орбиту спутник для тестирования связи 6G / фото ua.depositphotos.com

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник, который будет тестировать связь следующего поколения - 6G.

Спутник запустили с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6, сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Он будет тестировать работоспособность технологии 6G, однако пока это поколение связи не имеет конечного стандарта, ожидается, что полоса пропускания расширится до терагерцовой (то есть больше гигагерцовой, как предыдущие поколения) и будет намного быстрее 5G.

Читайте такжеВ Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферу

Однако пока разработка этой связи находится на начальном этапе, ученым предстоит преодолеть еще ряд технических сложностей.

Помимо тестирования связи 6G, этот спутник также будет выполнять ряд других задач. Он оснащен системой дистанционного зондирования для мониторинга природных бедствий, угрожающих урожаям, лесных пожаров, наводнений в горах и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН