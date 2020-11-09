Китайский спутник будет тестировать работоспособность технологии 6G.

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник, который будет тестировать связь следующего поколения - 6G.

Спутник запустили с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6, сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Он будет тестировать работоспособность технологии 6G, однако пока это поколение связи не имеет конечного стандарта, ожидается, что полоса пропускания расширится до терагерцовой (то есть больше гигагерцовой, как предыдущие поколения) и будет намного быстрее 5G.

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Однако пока разработка этой связи находится на начальном этапе, ученым предстоит преодолеть еще ряд технических сложностей.

Помимо тестирования связи 6G, этот спутник также будет выполнять ряд других задач. Он оснащен системой дистанционного зондирования для мониторинга природных бедствий, угрожающих урожаям, лесных пожаров, наводнений в горах и тому подобное.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS — UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020

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Автор: УНИАН