Нацкомиссия повторно предлагает снизить ставку интерконнекта

В комиссии сообщили, что физические и юридические лица смогут вносить свои замечания и рекомендации к проекту решения до 14 августа 2020 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по итогам сегодняшнего заседания приняла за основу проект решения о снижении ставки интерконнекта (цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом) с 12 до 8 копеек с 1 октября 2020 года.

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Об этом сообщила пресс-служба комиссии на своем официальном веб-сайте.

В НКРСИ также сообщили, что физические и юридические лица смогут вносить свои замечания и рекомендации относительно проекта решения до 14 августа 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 7 июля НКРСИ отменила свое решение, которым было предусмотрено снижение ставки интерконнекта (цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом) с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года.

В комиссии подчеркнули, что отмена этого решения стала следствием отказа Министерства юстиции в его регистрации и ответа министерства на жалобу НКРСИ по этому поводу. В комиссии не уточнили причины отказа Минюста в регистрации решения.

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