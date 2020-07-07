НКРСИ решила отменить снижение ставки интерконнекта с 2021 года

Ранее Министерство юстиции отказало Нацкомиссии в регистрации решения о снижении ставки интерконнекта.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на сегодняшнем заседании отменила свое решение, предусматривавшее снижение ставки интерконнекта (цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом) с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года.

Читайте такжеУкраинцы хотят единых цен на звонки во всех сетях – опрос (инфографика)

Об этом сообщила пресс-служба НКРСИ на своем официальном веб-сайте.

В комиссии подчеркнули, что отмена этого решения стала следствием отказа Министерства юстиции в его регистрации и ответа министерства на жалобу НКРСИ по этому поводу. В комиссии не уточнили причины отказала Минюста в регистрации решения.

Согласно сообщению, на следующем заседании, которое запланировано на 14 июля, НКРСИ представит новый проект решения, который будет составлен в соответствии с требованиями Закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Как сообщал УНИАН, в мае НКРСИ приняла решение снизить ставку интерконнекта с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года.

В июне комиссия обратилась в Министерство юстиции Украины с заявлением о пересмотре решения министерства отказать в государственной регистрации решения НКРСИ по снижению ставки интерконнекта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram