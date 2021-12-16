Новый регулятор заменит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым создается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6055 проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Новый регулятор заменит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

К полномочиям регулятора предлагается отнести организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению пользования конечным оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена.

Кроме того, регулятор будет организовывать и обеспечивать проведение мероприятий по идентификации конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг и разработку соответствующего порядка.

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В августе в парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации передали законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту.

Автор: Дмитрий Шварц