В госслужбе отметили, что "Дія" не сохраняет персональные данные украинцев, а только отображает данные из реестров.

Цифровые документы в мобильном приложении для оцифрованных документов и госуслуг «Дія» более защищены, чем их бумажные аналоги.

Читайте такжеВ Украине хотят за три года оцифровать все госуслугиОб этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Виктора Жору.

«Данные цифровых паспортов, которые хранятся в информационно-телекоммуникационных системах Государственной миграционной службы Украины, пристально охраняются. Приложение «Дія», которое передает эти данные на мобильные устройства украинцев, регулярно проходит проверки безопасности, чтобы максимально снизить вероятность утечки персональных данных. Цифровые документы более защищены, чем бумажные», - сообщила пресс-служба, ссылаясь на слова Жоры.

В Госспецсвязи также отметили, что «Дія» не сохраняет персональные данные украинцев, а только отображает данные из реестров.

Пресс-служба подчеркнула, что украинцам важно помнить простые советы кибергигиены, которые обезопасят их и от потери данных.

«Создавайте и используйте надежные пароли. Никому их не сообщайте, а также заменяйте их со временем. Для большей безопасности - используйте двухфакторную аутентификацию. Не используйте сомнительные мобильные приложения и даже не пытайтесь их загрузить. Используйте только официальные приложения с Play Market или App Store. Подсоединяйтесь только к проверенным беспроводным сетям. Сомневаетесь? Воспользуйтесь 4G», - сказано в сообщении.

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Автор: Павел Степанец