Александр Когут

На позапрошлой неделе украинский парламент принял в первом чтении скандальный правительственный законопроект №5600, повышающий налоговое бремя для ряда бизнесов в Украине. Изначально законодатели представляли этот документ как такой, который сделает налоговую политику справедливой.

По факту же, законопроект №5600 – ни что иное, как попытка властей наполнить бюджет за счёт поднятия налогов, в том числе для мобильных операторов. Расширение прав налоговой, в частности, в отношении запрета выезда руководителей предприятий, которые имеют налоговый долг, за рубеж или распространения права налогового залога на несогласованные обязательства в результате проверки - являются просто опасными для бизнеса и никоим образом не способствуют поднятию Украины в различных рейтингах экономических свобод.

Но вернёмся к налогам, которые касаются напрямую мобильных операторов. Краткий экскурс в историю. Еще в 2019 году правительство подписало с ведущими украинскими мобильными операторами – компаниями «Киевстар», «Vodafone-Украина» и lifecell - меморандум, согласно которому «мобильщики» взяли на себя обязательство обеспечить максимальное покрытие страны 3G и 4G-связью, а Кабмин – гарантировать необходимую поддержку этого важного и затратного для операторов процесса. Меморандум, в частности, предусматривал, что операторы в рамках реализации этой задачи не столкнутся с ростом фискального и регуляторного давления со стороны государства.

С момента подписания меморандума прошло почти два года. Телеком-компании за это время значительно увеличили темпы и объемы развертывания 4G-сетей. Дополнительные расходы «Большой тройки» операторов уже составили 1,2 миллиарда гривен, а общий объем их обязательств в соответствии с заключенными договоренностями составляет около 15 миллиардов гривен. В целом, за последние пять с половиной лет инвестиции тройки мобильных операторов в развитие телекоммуникационных сетей (в том числе, 4G) составили 63,6 миллиардов гривен. Окупаемость этих инвестиций растянута на годы.

Однако правительство о своих обязательствах, видимо, забыло. В нарушение условий меморандума законопроект №5600 фактически предусматривает увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5 процентов. Цена вопроса – рост налоговой нагрузки для мобильных операторов на 102,5 миллионов гривень в год. При этом, согласно официальным данным Государственной налоговой службы Украины, по результатам 2017 года отрасль телекоммуникаций заплатила 10,4 миллиардов гривень налогов, в 2018 году – 12,6 миллиардов гривень, в 2019-м – 14,8 миллиардов гривень, а в кризисном 2020 году – 15,8 миллиардов гривень. То есть без всякой индексации ренты за использование частот отрасль стабильно каждый год наращивает уплату налогов на 1-2 миллиардов гривень в год.

Операторы инвестируют огромные средства в покрытие 4G сельских и других труднодоступных территорий, что, по сути, является социальным проектом. Непредвиденное повышение же налогов идет вразрез с изначальными договоренностями.

К слову, налоговая нагрузка на украинских мобильных операторов и без принятия законопроекта №5600 является одной из самых высоких в Европе. Как сообщается в отчете глобального think tank в сфере телекома - GSMA, составленного в партнёрстве с EY Global, в Украине действуют не самые тепличные налоговые условия для телеком-индустрии. Средняя налоговая нагрузка для мобильных операторов составляет 35 процентов от общего рыночного оборота. Это заметно выше, чем аналогичный средний показатель в других странах Европы — 21 процент.

Одним из наиболее весомых налогов, который занимает 18 процентов в общей структуре бюджетных платежей мобильных операторов, является рентная плата за частоты, которые используются для связи 2G, 3G, 4G, а также пригодны для 5G.

Налоговое бремя за использование частот усугубляется тем, что к этой сумме применяются так называемые спектральные коэффициенты, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

Мобильные операторы неоднократно обращались к властям с просьбой упразднить спектральные коэффициенты. Они были введены в далеком 2017 году с целью стимулировать телеком-компании делиться радиочастотами друг с другом дли обеспечения равного, а не «лоскутного» покрытия в Украине. Эта цель уже давно была достигнута, с чем соглашается Нацкомиссия по госрегулированию связи и информатизации. Если отталкиваться от расчетов Analysis Mason, Vodafone получил от «Киевстар» ценный частотный ресурс на сумму около 4,2 миллиардов гривень, а Lifecell - на сумму примерно 1 миллиард гривень абсолютно бесплатно.

Операторы мобильной связи нуждаются в расширении ёмкости существующих сетей, улучшении скорости передачи данных, внедрении новых поколений связи. Аукционы по их продаже могут принести государству до 4 миллиардов гривень. Первая ласточка - тендер на диапазон 2100 МГц, который может принести до 1 миллиарда гривень дохода, и который может не произойти в случае не отмены коэффициентов.

Необходимость отмены спектральных коэффициентов поддержали Государственная налоговая служба, НКРСИ. Ранее за отмену коэффициентов также высказывался Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

Как видим, государство и мобильные операторы могут найти взаимовыгодное решение. Отмена спектральных коэффициентов только в краткосрочной перспективе может принести государству около 1 миллиарда одномоментно, а дополнительно к этому — ежегодные дополнительные поступления в размере 263 миллионов гривень.

Непредсказуемые решения правительства относительно повышения налогов негативно влияют на инвестиционную способность операторов и существенно ухудшают инвестиционный климат Украины, в целом. Отдельно надо отметить, что подобные инициативы предлагаются правительством на фоне диалога с ведущими операторами о возможности ускорения выполнения условий меморандума, в частности - покрытия четырех основных международных автодорог до конца 2021 года, а не конца 2022 года, как изначально было закреплено документально, что, в свою очередь, потребует уже в 2021 году дополнительных инвестиций, сопоставимых по сумме предложенной индексации рентной платы за радиочастотный ресурс.

Учитывая это, мы оцениваем указанные положения законопроекта №5600 негативно. Компания «Киевстар» неоднократно обращалась к правительству еще на этапе подготовки и согласования законопроекта с просьбой изъять соответствующие положения о повышении рентной платы, но, к сожалению, не была услышана. Надеемся, что соответствующие положения будут изменены во время подготовки законопроекта ко второму чтению в парламенте. В частности, профильный парламентский комитет, Министерство цифровой трансформации и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, обращали внимание народных избранников на токсичность указанных положений об индексации рентной платы и не поддержали их. Возлагаем надежды, что народные депутаты прислушаются к мнению своих коллег и бизнеса, и осознают, что взамен поднятия налогов можно создать стимулы для развития отрасли и инвестиций в спектр, что в итоге принесёт Государству в десятки раз больший доход.

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