С момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon продажи продукции "Укрпочты" составляют 5,3 млн грн.
Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в Telegram.
"Ранее мы стали первой почтой мира, которая открыла свой магазин на Amazon и eBay. Теперь мы в таком же статусе, но уже с отметкой "top-rated seller на eBay", - отметил Смелянский.
По его словам, треть заказов компания получает из США. Также самые активные покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.
Война в Украине и марки:
12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.
23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.
"Укрпочта" с 28 июля ввела в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".
25 августа в "Укрпочте" рассказали, когда появятся новые марки.