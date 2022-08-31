"Укрпочта" открыла свои магазины на Amazon и eBay в июне текущего года и продает марки на украинскую патриотическую тематику и другие мерчи.

С момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon продажи продукции "Укрпочты" составляют 5,3 млн грн.

Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в Telegram.

"Ранее мы стали первой почтой мира, которая открыла свой магазин на Amazon и eBay. Теперь мы в таком же статусе, но уже с отметкой "top-rated seller на eBay", - отметил Смелянский.

Відео дня:

По его словам, треть заказов компания получает из США. Также самые активные покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Война в Украине и марки:

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Укрпочта" с 28 июля ввела в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".

25 августа в "Укрпочте" рассказали, когда появятся новые марки.

Вас также могут заинтересовать новости: