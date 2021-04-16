Министерство внутренних дел Пакистана поручило управлению электросвязи страны временно заблокировать доступ к социальным сетям и мессенджерам - Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube и Telegram.
Об этом сообщает издание Dawn.
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Блокировка была введена сегодня, 16 апреля.
Официально причина отключения не называется, издание связывает его с протестами.
Управление электросвязи Пакистана заявило, что доступ к некоторым соцсетям должен быть ограничен «в целях поддержания общественного порядка и безопасности». Провайдер интернет-услуг Nayatel сообщил клиентам, что заблокировал платформы, следуя директивам министерства внутренних дел.
Что происходит в Пакистане
Накануне в Пакистане было запрещено крайне правое исламистское движение «Техрик-и-Лаббайк Пакистан».
Движение признали террористической организацией и запретили его деятельность.
Лидера организации Саада Хуссейна Ризви арестовали. На улицах начались протесты сторонников движения. Семеро человек погибли, более 300 полицейских пострадали.
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