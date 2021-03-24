Вчера китайская компания OnePlus представила 9 серию своих флагманов, в которую вошли OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Вчера китайская компания OnePlus представила 9 серию своих флагманов, в которую вошли OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

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Об этом сообщает портал Аpptime.

"OnePlus является подразделением BBK Electronics. Её устройства охотно покупают пользователи по всему миру, потому что она зарекомендовала себя как поставщика качественных смартфонов на глобальный рынок. Она также славится партнёрством с легендарным производителем камер Hasselblad", - говорится в сообщении.

OnePlus 9

Стандартная версия устройства имеет 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080р+ и с частотой обновления 120Гц. В смартфоне используется лучший чипсет Qualcomm Snapdragon 888 с новой технологией охлаждения Cool Play. Данная система предназначена для эффективного отведения тепла при продолжительном игровом сеансе. Под крышкой находится батарея на 4500мАч, которая заряжается от 0% до 100% за 29 минут благодаря адаптеру Warp Charge 65T.

OnePlus 9 оснащён тройной камерой производства Hasselblad. Основной объектив IMX689 на 48МП и два дополнительных датчика, о которых в презентации не сообщалось. В дисплей устройства встроена фронтальная камера на 16МП. Модель оснащена стереодинамиками Dolby Atmos, что обещает качественное и объёмное звучание. OnePlus 9 имеет уникальный дизайн с технологией "металлизации", что придаёт ему глянцевый вид. Он доступен в трёх матовых цветах - фиолетовом, синем и чёрном.

Стандартная версия представлена в двух вариантах:

8 ГБ + 128 ГБ — 730 долларов

12 ГБ + 256 ГБ — 830 долларов

OnePlus 9 Pro

Профессиональная версия устройства дебютирует с новым Fluid Display 2.0, который адаптируется к пользователю и экономит батарею до 50% при обычном использовании. Эта эффективность связана с возможностью регулировки частоты обновления от 120Гц максимальных до 1Гц. 6,7-дюймовый экран может автоматически подстраиваться в зависимости от выполняемых действий, например, при просмотре видео устройство будет работать с частотой 24Гц или при игровом сеансе от 90Гц до 120Гц. У смартфона стоит топовая начинка Qualcomm Snapdragon 888 с новой системой охлаждения Cool Play. В Pro версии установлен аккумулятор на 4500 мА-ч.

Компания совместно с Hasselblad постаралась, чтобы у Pro версии была уникальная камера. В смартфоне установлен сделанный на заказ объектив Sony IMX789 на 48МП. Он оснащён новейшими технологиями, такими как: HDR (DOL-HDR), встроенный объектив 2х2 (OCL), OIS и двойной ISO. В смартфоне установлен ещё один датчик от компании Sony — сверхширокоугольный IMX766 на 50МП и телеобъектив на 8МП.

Помимо нового дисплея в смартфоне есть функция Warp Charge 50 Wireless. Это новое беспроводное зарядное устройство, которое нужно покупать отдельно. Полная зарядка от 0-100% происходит за 43 минуты. Если вы не желаете приобретать беспроводную зарядку, то в комплекте идёт мощная Warp Charge 65T, которая зарядит ваше устройство чуть ли не в два раза быстрее, за 29 минут. OnePlus 9 Pro имеет алюминиевую рамку, защитное покрытие Gorilla Glass и три матовых расцветки — зелёная, чёрная и градиент от серебра к чёрному. Корпус также оснащён защитой от пыли и влаги IP68.

Pro версия представлена в двух вариантах:

8 ГБ + 128 ГБ — 970 долларов

12 ГБ + 256 ГБ — 1070 долларов

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Автор: Богдан Слуцкий