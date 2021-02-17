SpaceX получила предложение об инвестициях в размере $6 млрд.

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла около $850 млн инвестиций на продаже акций.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники внутри компании.

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Таким образом, оценка компании выросла до $74 млрд. Также SpaceX получила предложение об инвестициях в размере $6 млрд.

Стоимость SpaceX выросла на 60% по сравнению с августом 2020-го — тогда компания привлекла $1,9 млрд инвестиций и оценивалась в $46 млрд. Ранее SpaceX рассказала, что ее системой спутникового интернета Starlink пользуются свыше 10 тыс. человек с момента ее запуска в октябре 2020 года. В настоящий момент компания уже запустила свыше 1,1 тыс. спутников, последний раз компания вывела на орбиту 60 спутников 16 февраля.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

Очередная партия спутников было запущена 4 февраля 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко