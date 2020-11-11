Ожидается, что новый флагман Huawei P50 получит процессор Snapdragon 875.

Китайский электронный гигант Huawei после введения санкций США потерял возможность использовать в своей продукции свои процессоры семейства Kirin. По информации инсайдеров, сотрудничать с Huawei теперь будет компания Qualcomm, которая получила на это разрешение от правительства США.

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Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает 4PDA. По имеющейся информации, флагманские смартфоны обновлённых серий P и Mate будут построены на процессорах Snapdragon.

Ожидается, что флагман Huawei P50, релиз которого состоится в следующем году, будет построен на базе процессора Snapdragon 875. Что касается актуального флагмана Mate40, то Huawei может перевести его на новую платформу сразу после презентации в декабре 2020 года. Параллельно китайская компания активно сотрудничает с чипмейкером MediaTek.

Ранее заявки на разрешение сотрудничать с брендом также подали Intel, AMD, Samsung Display и Sony,

Cанкции США против Huawei

В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.

Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.

15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.

С 15 сентября вступили в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.

Тем не менее компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.

Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров