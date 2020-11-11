Китайский электронный гигант Huawei после введения санкций США потерял возможность использовать в своей продукции свои процессоры семейства Kirin. По информации инсайдеров, сотрудничать с Huawei теперь будет компания Qualcomm, которая получила на это разрешение от правительства США.
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Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает 4PDA. По имеющейся информации, флагманские смартфоны обновлённых серий P и Mate будут построены на процессорах Snapdragon.
Ожидается, что флагман Huawei P50, релиз которого состоится в следующем году, будет построен на базе процессора Snapdragon 875. Что касается актуального флагмана Mate40, то Huawei может перевести его на новую платформу сразу после презентации в декабре 2020 года. Параллельно китайская компания активно сотрудничает с чипмейкером MediaTek.
Ранее заявки на разрешение сотрудничать с брендом также подали Intel, AMD, Samsung Display и Sony,
Cанкции США против Huawei
- В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.
- Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.
- 15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.
- Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.
- С 15 сентября вступили в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.
- Тем не менее компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.
- Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.
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