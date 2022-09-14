Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.
Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".
"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", - сказала она.
ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.
Война в Украине и роуминг:
7 июля Европейская комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и в дальнейшем предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.
19 июля 2022 года в Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.
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