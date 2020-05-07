Microsoft анонсировала новые модели беспроводных наушников (фото)

Компания анонсировала беспроводные наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.

Компания Microsoft также анонсировала и новые модели беспроводных наушников: накладные Surface Headphones 2 и вкладыши Surface Earbuds (повторно).

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Накладная модель Surface Headphones 2, как и предыдущая версия, оснащена 40-миллиметровыми динамиками и поддерживает функцию активного шумоподавления с возможностью регулирования уровня эффекта с помощью колёсика на одном из наушников. Для управления воспроизведением служит сенсорная панель", - говорится в сообщении.

Из нововведений можно назвать внедрение поддержки стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.0 и кодека Qualcomm aptX. Также немного доработан дизайн, что теперь позволяет амбушюрам поворачиваться на 180 градусов. Наконец, продолжительность автономной работы увеличена с 15 часов до 20 часов (при активированной функции шумоподавления), а быстрая зарядка на протяжении всего 5 минут позволяет восполнить заряд на уровне, достаточном для прослушивания музыки на протяжении "почти часа". Сама функция шумоподавления была доработана и теперь лучше обрабатывает человеческий голос.

"Отдельно отмечается интеграция с пакетом Office, что позволяет диктовать тексты при работе с программами Word, Outlook и PowerPoint, а Outlook для iOS теперь может читать входящие электронные письма вслух", - подчеркивает издание.

Беспроводные наушники Microsoft Surface Headphones 2 поступят в продажу с 12 мая по цене $249, что меньше стоимости модели первого поколения.

Surface Earbuds – это более компактное решение внутриканального типа с большой сенсорной панелью, предназначенной для управления воспроизведением музыки.

Отметим, первоначально Microsoft анонсировала эту модель в октябре прошлого года, но затем отложила их выпуск. Эта версия также получила поддержку интеграции с ПО Office 365. Пользователи могут переключать слайды в презентации PowerPoint, диктовать тексты в Word и Outlook, а также прослушивать сообщения в Outlook. Кроме того, при подключении к Android-устройствам обеспечивается возможность управления в приложении Spotify. Наушники могут работать от одного заряда встроенных аккумуляторов до 8 часов, а благодаря зарядному кейсу автономность можно увеличить до "целого дня".

Полностью беспроводные наушники Microsoft Surface Earbuds также поступят в продажу с 12 мая. Их цена составит $199, что на $50 меньше первоначально заявленной стоимости.