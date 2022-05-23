Первым таким проектом стал модульный городок на 120 домов во Львове.

"Домашний интернет" от Киевстар поддерживает программу президента об обеспечении временным жильем внутренне перемещенных лиц и готов безвозмездно обеспечивать эти поселения интернетом.

Первым таким проектом стал модульный городок на 120 домов в г. Львове (Сиховский район). Там уже подключена услуга от Киевстар, а значит, семьи, которые будут проживать в них, получат бесплатный доступ к интернету.

Компания готова сотрудничать с областными администрациями и обеспечивать доступ к Wі-Fі любых мобильных поселений. Чтобы подать заявку на подключение социального инфраструктурного объекта, нужно обратиться с запросом на адрес wifi@kyivstar.net, отметив детали подключения и контакты для обратной связи. В течение нескольких дней специалист компании предоставит информацию о возможности подключения и уточнит время для выполнения запроса.

"Мы как бизнес и как неравнодушные украинцы делаем все возможное, чтобы приблизить нашу победу и облегчить этот непростой период жизни для соотечественников, которые вынуждены были покинуть собственное жилье. Уверены, что возможность доступа к интернету поможет наладить быт, учебу, работу и улучшит время ожидания возвращения домой", – прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Кроме этого, компания активно подключает Wі-Fі в бомбоубежищах и укрытиях по всей стране. Сейчас таких уже более 1150.

Также технические специалисты компании продолжают не только активно восстанавливать поврежденную сеть, но и модернизировать ее (в частности, в городах Львове, Днепре и Киеве стал доступен интернет на скорости 1 Гбит/с).

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая главный офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.