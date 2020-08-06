Из-за карантина "Интертелеком" прекращает работу сети в 9 областях Украины

Ограничение предоставления услуг вводится в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

CDMA-оператор «Интертелеком» заявил об ограничении предоставления своих услуг в ряде областей Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте оператора.

Читайте такжеБорьба за «ящик»: зачем 6 миллионов украинцев лишили телевидения

Последствия карантина

В «Интертелекоме» объясняют своё решение затянувшейся ситуацией с карантинными ограничениями и дальнейшим распространением пандемии COVID-19, а также общей экономической нестабильностью, которые не позволили оператору «реализовать финансовые договоренности с заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости лицензии на использование технологии LTE».

Когда вводится ограничение

Ограничения начнут действовать с первого сентября. Как отметили в компании, под ограничением предоставления услуг следует понимать прекращение предоставления услуг с использованием собственной радиосети.

В каких областях вводится ограничение

Согласно заявлению оператора, ограничение предоставления услуг вводится в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Что изменится

Как говорится в заявлении, компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию на рынке:

«Ее основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов», — говорится в заявлении CDMA-оператора.

Оператор сосредоточится на развитии элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории, а также улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов.

Оператор уже обратился в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой выполнить все соответствующие процедуры по переоформлению радиочастотного ресурса, ранее выданного компании.

Потеря лицензии

17 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предоставила отсрочку оператору мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") до 1 апреля по уплате за лицензии на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G.

18 марта крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на радиочастотный ресурс, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины.

1 апреля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), забрала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") в связи с неуплатой ее стоимости.

В частности, компания должна была уплатить 193,6 миллиона гривень в государственный бюджет до 1 апреля, но не сделала этого до определенной комиссией даты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram