В Huawei надеются отложить удаление своего оборудования из сетей мобильной связи

В Huawei надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.

Руководство китайской телекоммуникационной компании Huawei попросило провести последнюю встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить отсрочку для отстранения компании от развертывания 5G на территории страны. Об этом пишет Sunday Times.

В Huawei надеются отложить удаление своего оборудования из сетей мобильной связи до следующих выборов в 2025 году. В китайской компании надеются, что следующее правительство может отменить запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G, уточняет издание.

Взамен китайский техно-гигант обязуется поддерживать работу своего оборудования, которое используется в Великобритании в сетях 2G, 3G и 4G.

Справка УНИАН. EasyPay — крупный небанковский оператор платежных и финансовых сервисов в Украине, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая осуществлять платежи офлайн и онлайн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram