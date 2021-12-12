Контроль над учётной записью уже восстановлен.

Сегодня утром, 12 декабря, хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди

Об этом сообщила его администрация в социальной сети.

Как пишет Bloomberg, хакеры успели твитнуть о признании страной Bitcoin официальным платёжным средством, хотя пару недель назад министр финансов отрицал такую возможность.

На главу индийского правительства в соцсети подписаны более 74 млн человек. Поэтому твит хакеров быстро разошелся по всей стране.

Читайте такжеНесчастье помогло: 5 криптовалют, которые выиграли от обвала биткоина

Отмечается, что взлом аккаунта Моди был не случайностью. В настоящее время индийские власти продвигают законопроект о запрете всех частных криптовалют, включая майнинг, Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту, как это сделано в Китае. Причем в качестве наказания за нарушение нового законодательства предполагаются не только бешеные штрафы для населения, но и тюремный срок.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

При этом в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Автор: Денис Пономаренко