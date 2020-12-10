По заверениям компании, новый подход с использованием учётной записи Google делает доступ к информации "более простым и интуитивно понятным".

Компания Google упрощает синхронизацию паролей и платёжной информации на разных устройствах для пользователей своего браузера Chrome. По словам Google, новые функции появятся "в ближайшие недели и месяцы".

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Chrome на Android сможет получить доступ к сохранённой платёжной информации после того, как пользователь войдёт в браузер с учётной записью Google. Платежи можно подтвердить, введя CVC карты или с помощью биометрической идентификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в учётную запись Google на Android-устройстве также будет упрощён. Если пользователь уже вошёл в сервис Google, такой, как Gmail, ему будет предложено войти в браузер с учётной записью Google на устройстве "одним нажатием".

"Настольная версия Chrome также будет обновлена таким образом, чтобы предоставить доступ к сохранённым паролям при входе в систему с учётной записью Google. В следующий раз при сохранении пароля браузер предоставит выбор – сохранить его на устройстве локально или в учётной записи Google, чтобы иметь к нему доступ на всех устройствах", - подчеркивает издание.

Следует отметить, что в Chrome уже есть подобные функциональные возможности синхронизации, которые позволяют переносить закладки, историю, пароли и другие настройки между различными устройствами. Но проблема такого подхода состоит в том, что он требует активированной функции синхронизации на всех устройствах.

По заверениям Google, новый подход с использованием учётной записи Google делает доступ к информации "более простым и интуитивно понятным".

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Автор: УНИАН