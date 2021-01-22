Google может отключить свою поисковую систему в Австралии, если будет принят новый Кодекс игроков медиарынка.
Такое заявление сделала управляющая директор Google Australia Мэл Сильва.
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Если законопроект, который сейчас рассматривают в Сенате, примут, то Google и Facebook будут обязаны платить австралийским СМИ за размещение новостного контента.
«Если Кодекс вступит в силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим, особенно когда есть другой путь вперед, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — заявила Сильва.
В Google предлагают взамен австралийским СМИ заключить сделку с сервисом Google News Showcase, в который в течение трех лет компания может вложить до 1,3 млрд долларов.
Google: история конфликта
- 21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.
- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
- 22 декабря 2020 года Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.
- 19 января 2021 года были обнародованы детали иска к Google из-за сговора с Facebook.
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