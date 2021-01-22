В Google недовольны новым кодексом о медиарынке.

Google может отключить свою поисковую систему в Австралии, если будет принят новый Кодекс игроков медиарынка.

Такое заявление сделала управляющая директор Google Australia Мэл Сильва.

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Если законопроект, который сейчас рассматривают в Сенате, примут, то Google и Facebook будут обязаны платить австралийским СМИ за размещение новостного контента.

«Если Кодекс вступит в силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим, особенно когда есть другой путь вперед, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — заявила Сильва.

В Google предлагают взамен австралийским СМИ заключить сделку с сервисом Google News Showcase, в который в течение трех лет компания может вложить до 1,3 млрд долларов.

Google: история конфликта

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Автор: УНИАН