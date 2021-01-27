Крупнейшая в Украине медиагруппа FILM.UA Group, которая занимается созданием и дистрибуцией видеоконтента, а также предоставляет полный спектр сервисов в отрасли киноиндустрии, сегодня стала ассоциированным участником антипиратской Инициативы «Чистое небо».

Как и все участники креативной индустрии, особенно такого крупного масштаба, FILM.UA Group сталкивается с проблемой пиратства, которая является одним из препятствий на пути построения киноиндустрии в Украине. Присоединение к Инициативе позволит Группе бороться с этим явлением в синергии с другими игроками рынка.

«Не секрет, что 2020 стал годом поворотным для каждого. Для FILM.UA Group глобальные перемены начались немногим ранее: в 2019 студия выпустила на широкие экраны 7 разножанровых проектов, общий бокс-офис которых составил более 109 млн гривен. Этот рывок не только усилил наши позиции на украинском и мировом кинорынках, но и задал планку, которую мы теперь имеем право только повышать. Несомненно, у студии множество планов: это и готовые фильмы, которые вскоре появятся на киноэкранах, и проекты в активном девелопменте, пока еще хранящиеся в секрете. Защита нашего продукта от несанкционированного использования – это и проявление уважения к творческим командам и результатам их работ, и ответственность перед партнерами и структурами, причастными к созданию, и, конечно, сохранение прибыли, которая позволит Группе развиваться и далее, заявляя об Украине как о важном игроке мирового рынка кинопроизводства», — прокомментировала Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», отмечает, что украинская киноиндустрия сейчас находится на этапе стремительного развития: появляется все больше качественных масштабных проектов, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами, растет аудитория поклонников — об украинском кино говорят, его ценят. «Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» 2017 года положительно повлиял как на возможности отрасли, так и на защиту интеллектуальной собственности. Но желающие получить наживу за счет качественного авторского контента все равно не упускают свой шанс, что приносит убытки правообладателям и деструктивно влияет на развивающуюся отрасль. Поэтому я уверен, что присоединение крупнейшего в Украине создателя аудиовизуального контента FILM.UA Group к «Чистому небу» поможет всем участникам Инициативы совместно усилить механизмы защиты контента и вдохновит на это других правообладателей», — говорит Вячеслав.

Инициатива «Чистое небо» напоминает о привилегиях и возможностях членства. Это помощь в обнаружении нелегальных размещений контента в сети, доступ к внесению ресурсов, которые нарушили закон, на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database. Помимо этого — доступ к сервису SUDUM, который помогает блокировать украденный контент в сети, возможность блокировать финансовые потоки «пиратов» в банках и платежных системах (Visa / MasterCard). Также участники Инициативы могут получить консультации экспертов в сфере защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку и обмен опытом с другими участниками и партнерами «Чистого неба».

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», подчеркнул, что FILM.UA Group — первая компания, присоединившаяся к ИЧН, основным видом деятельности которой является производство кино. «Мы видим положительную динамику в расширении «Чистого неба», особенно нам приятно, что такие большие компании разделяют наши ценности и готовы активно принимать участие в защите прав правообладателей в Украине».

«Чистое небо» продолжает принимать заявки о вступлении: от продакшн-компаний, иностранных телеканалов и правообладателей, рекламных агентств, провайдеров программных услуг и всех, кто понимает, что без защиты прав интеллектуальной собственности невозможно развитие креативной индустрии.

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Автор: УНИАН