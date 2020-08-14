Фестиваль Realme - 3 лучших  телефона для школы, университета и работ которые нельзя пропустить этим летом

Готовясь к новому учебному году, родители задумываются о приобретении не только ручек и тетрадок, а и нового гаджета для ученика или в подарок новоиспеченному студенту. Для современной молодежи телефон - это не только средство коммуникации, но и помощник в учебе, хобби, досуг и средство самовыражения. Каковы же критерии при покупке телефона для школьников и более взрослых детей?

Многие из нас впадают в панику, когда ребенок уходит куда-то на целый день, а озабоченный реалиями современного мира родитель не может к нему дозвониться. А поскольку дети не всегда обязательны и могут забыть о своевременной подзарядке, длительный срок автономности телефона будет в приоритете.

Важно также, чтобы телефон не тормозил при просмотре ютуба и во время игр. Отличные камеры оставят приятные воспоминания детства и помогут сфотографировать домашнее задание или расписание. При выборе телефона помните, что ребенок может его поломать или потерять. Но даже при самом бережном обращении, со временем гаджет все же придется поменять из-за несоответствия возрасту ребенка. Так что, при выборе телефона самым лучшим будет учесть оптимальное соотношение цены и качества продукта.

Для выпускника и студента немаловажным будет: объем памяти, сильный процессор, который дает хорошую производительность в повседневных задачах, потянет серьезные игры и позволит отредактировать фото, сильные камеры, автономность и быстрая зарядка.

И еще, сколько бы не было лет вашему ребенку, он захочет иметь стильный телефон, которым можно похвастаться и перед одноклассниками, и перед сокурсниками.

Одним из лучших вариантов, учитывая все эти критерии, станут смартфоны realme —стильный, молодежный продукт, совмещающий в себе передовые технологии с модным дизайном, отличным качеством и все это по очень приятной цене.

Специально к старту рабочего и учебного "сезона" ( в рамках "realme fan festival") realme и Цитрус подобрали для вас топ 3 идеальных по соотношению "цена-качество" телефона. Также, только в сети Цитрус в рамках "realme fan festival" будет действовать еще и дополнительная скидка.

realme C3

Современный яркий дизайн, отличная сборка, корпус из прочного пластика с защитой от царапин, отпечатков, от падений по углам и граням, все ключевые элементы защищены специальным покрытием от влаги и пыли, не скользит в руке. Экран покрыт панелью Gorilla Glass 3.Процессор Helio G70 позволит запускать с realmeC3 большинство современных игр и приложений. Основная камера состоит из трех модулей: 12 Мп + 2Мп + 2 Мп. Есть фронтальная камера. Разрешение экрана — 1600х720 с плотностью 269 ppi. С помощью IPS-матрицы смартфон добивается достойного качества изображения и цветопередачи на высоком уровне. В телефоне есть разблокировка по отпечаткам пальцев и предусмотрена разблокировка по лицу. Оснащение телефона функцией NFCбудет приятным дополнением, если ребенок забыл деньги, он сможет рассчитаться с помощью телефона. Батарея емкостью в 5000 мА-ч обеспечит смартфону более суток автономной работы.

realme 6

Это самый мощный смартфон с четырьмя камерами в сегменте. Его характеристики позволили представить realme6как один из лучших гейминговых телефонов. Это первый смартфон в линейке бренда с игровым процессор Mediatek G90T. Разрешение экрана Full HD+ частота обновления изображения – до 90 Гц. Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположена на 6,5 дюймовом, покрытом защитным стеклом Gorilla Glass 3 дисплее, а на задней панели — камера на базе четырех модулей: главного 64-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного монохромного модулей. К автономности создатели подошли основательно — и день насыщенной игры, и продуктивной работы смартфон обеспечит с легкостью. Зарядка аккумулятора емкостью 4300 мА-ч займет всего 1 час. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 10. На realme форменная оболочка UI 1.0, с вариацией Color OS от Oppo.

realme X3 SuperZoom

Этот флагманский телефон — самый доступный камерофон, благодаря своей суперцене. Его 4 суперкамеры работают в диапазоне от 60X SuperZoom объектива до макрообъектива, почти как телескоп. Если вы романтик, мечтавший снять звездное небо - ваша мечта сбылась - на realme X3 есть SuperZoom с функцией StarryMode. Смартфон укомплектован экраном с супер-характеристиками, внушительной оперативкой, флагманским процессором. У него длительная автономность и возможность осилить любые тяжелые приложения, редактирование фотографий или просмотр фильмов в высоком разрешении. Х3 снабжен особой системой охлаждения на базе испарительной камеры, благодаря чему температура ядра во время пиковых нагрузок ощутимо падает. Это не только улучшает производительность, но и создает дополнительный комфорт для юзеров. Что касается внешности камерофона - это смартфон стилен, как и любой гаджет от realme.

Уверены данные телефоны станут отличными помощниками для вас и ваших детей. Дополнительная промо цена будет действовать только в сети Цитрус с 13.08-31.08.2020

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