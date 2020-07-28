Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

Facebook апеллирует к праву Комиссии на доступ к документам, содержащим личную информацию...

Американский технологический гигант Facebook подал иск против регуляторов ЕС по поводу доступа к документам компании в рамках продолжающегося антимонопольного расследования.

Об этом сообщает Euractiv.

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Причина конфликта

С прошлого года правоохранительные органы ЕС проверяют Facebook на предмет практики, связанной с использованием данных в приложениях, а также проверяют, как компания управляет своим онлайн-рынком.

В ходе текущих расследований ЕС выяснилось, что Facebook апеллирует к праву Комиссии на доступ к тысячам "нежелательных" документов, содержащих "крайне личную информацию", подтвердила компания.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Комиссия требовала доступа к документам Facebook с более чем 2500 поисковых потоков, включая очень широкие критерии ключевых слов.

Личная информация клиентов

"При таких условиях это даст сотни тысяч документов. Многие из них будут содержать личную информацию, которая абсолютно не касается дела", - сказал источник.

Более того, с момента начала расследований Facebook предоставил Комиссии более 300 000 документов, но компания заявляет, что еще тысячи, запрошенные руководителем ЕС, могут поставить под угрозу конфиденциальную личную информацию, не будет способствовать продолжению расследования.

Источник добавил, что многие документы, указанных в запросе Комиссии, включают такие статьи, как медицинские записи сотрудников, информация об уходе за детьми и данные, касающиеся частных инвестиций и страхования.

Компромисс

По данным СМИ, Facebook был готов раскрыть информацию регуляторам ЕС, но только в формате так называемой "комнаты данных", защищенного виртуального пространства, заполненного конфиденциальной информацией, которая не может быть скопирована или сохранена третьим лицом, имеющим доступ.

Однако два источника подтвердили, что Комиссия отказалась от возможности доступа к документам в этом формате, потребовав передачи копий.

В результате Facebook обжаловал запросы Комиссии в Общем суде ЕС, подав жалобу, утверждая, что требования выходят за рамки антимонопольного расследования и непропорциональные том, что необходимо для проведения текущих расследований.

Со своей стороны, представитель Комиссии заявил, что исполнительная власть будет "защищать свое дело в суде" и что "расследование возможного антиконкурентного поведения Facebook продолжается".

Хронология событий

Facebook, согласно данным опроса ADL, проведенного в США в 2019 году, стал социальной сетью, где 55% американцев сталкивались с языком ненависти и травлей.

Социальная сеть попала под все большее давление требований разобраться с ненавистью и дезинформацией в последние месяцы после того, как ее конкурент Twitter начал добавлять специальные отметки на фальшивых новостях. В частности, такую отметку он прикрепил к некоторым заявлениям Дональда Трампа. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отказался бороться с ложными сообщениями от американского президента, несмотря на призывы более чем 100 ученых, протесты работников Facebook и критику со стороны гражданского общества.

23 июня 2020 года несколько компаний остановили свою рекламу на Facebook из-за того, что социальная сеть не смогла разобраться с языком ненависти на своей платформе.

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