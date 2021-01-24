В 2020 году Facebook потратил на лоббирование около $20 миллионов.

В минувшем году техногиганты Facebook и Amazon потратили на лоббирование рекордные суммы.

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний.

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Так, в 2020 году Facebook потратил на лоббирование $19,7 млн — это на $3 млн больше, чем в 2019 -ом.

В то же время расходы Amazon составили не менее $18,5 млн. В 2019-ом онлайн-ритейлер потратил на лоббирование заметно меньше — $16,1 млн.

Расходы техно-гигантов Apple и Google в минувшем году не были рекордными. Apple потратила на лоббирование своих интересов $6,7 млн, тогда как в 2019 году расходы производителя iPhone составили $7,4 млн. В то же время Google потратил на лоббирование $8,7 млн в 2020 году — более чем вдвое меньше рекордных расходов в $21,7 млн зафиксированных в 2018 году.

У популярного стримингового сервиса Netflix расходы на лоббирование по итогам 2020 года не достигли даже $1 млн. Компания потратила на продвижение своих интересов всего $750 тыс. по сравнению с $1,3 млн в 2015 году.

Издание отмечает, что американские техно-гиганты все больше испытывают на себе внимание со стороны властей и регуляторов в связи с многочисленными вопросами.

В то же время инвесторы, вкладывающиеся в группу FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), похоже не напуганы давлением со стороны Вашингтона. За минувшие 12 месяцев акции всех пяти компаний превзошли рост индекса S&P 500. Акции Facebook за этот период выросли на 23%, Amazon — на 75%, Apple — на 72%, Netflix — на 78%, Alphabet — на 27%, тогда как индикатор укрепился на 16%.

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Автор: УНИАН