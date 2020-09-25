Также Федоров заявил, что Украине необходимо сформировать стратегию развития цифровой экономики, а также больше инвестировать в сферу образования и науки в части работы с IТ.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сфер цифровой трансформации и кибербезопасности является недостаточным.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"Мы изучали международный опыт и, например, Норвегия, Дания, Эстония тратят от 1% до 4% общего бюджета на направление цифровой трансформации, куда также входит и направление кибербезопасности. В нашей стране сегодня в бюджете, который внесен в Верховную Раду, это 0,15%. Это катастрофически мало для одной из наиболее приоритетных отраслей цифровой экономики", - сказал он.

Также Федоров заявил, что Украине необходимо сформировать стратегию развития цифровой экономики, а также больше инвестировать в сферу образования и науки в части работы с IТ.

Что этому предшествовало

Зарегистрированный в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение общего фонда расходов на аппарат Министерства цифровой трансформации в 7 раз по сравнению с бюджетом на 2020 год – до 1,047 миллиарда гривень с 147,65 миллиона гривень.

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Автор: Павел Степанец