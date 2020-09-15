В частности, предлагается рост расходов на электронное управление в более чем 30 раз – до 933 миллиона гривень с 30,8 миллиона гривень.

Зарегистрированный сегодня в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение общего фонда расходов на аппарат Министерства цифровой трансформации в 7 раз по сравнению с бюджетом на 2020 год – до 1,047 миллиарда гривень с 147,65 миллиона гривень.

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Об этом свидетельствуют данные приложения к проекту госбюджета на 2021 год, опубликованному на сайте Рады.

Расходы бюджета-2021 на диджитализацию

В частности, бюджет-2021 предусматривает рост расходов на электронное управление в более чем 30 раз – до 933 миллионов гривень с 30,8 миллиона гривень, а также сокращение расходов на руководство и управление в сфере цифровой трансформации на 2% - до 114,4 миллиона гривень с 116,8 миллиона гривень.

Также проект бюджета предусматривает увеличение финансирования национальной программы информатизации в более чем 8 раз – до 602 миллиона гривень с 73,5 миллиона гривень.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд грн.

Сегодня, 15 сентябре, проект бюджета был зарегистрирован в Раде.

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Автор: Павел Степанец