В комплект также войдут коллекционные карточки для Гвинта.

Сингапурский бренд Secretlab к релизу 2-го сезона нетфликсовского "Ведьмака" презентовал тематические геймерские кресла с автографом Геральта из Ривии и карточками из "Гвинта" в виде бонуса.

Сами кресла стилизованы по-ведьмачьи. Например, на спинке красуются два меча: серебряный и стальной, которые Геральт использует для разных типов противников.

На внутренней части кресла расположили медальон школы Волка – именно её выпускником стал главный герой книг, игр и сериалов. Также на кресле виднеется автограф Ведьмака, однако кто именно её сделал, не уточняется.

Читайте такжеПольская студия CD Projekt RED анонсировала продолжения "Ведьмака" и Cyberpunk 2077Как отмечает производитель, кресло отлично подойдет тем, кто привык проводить долгие часы во вселенной "Ведьмака", бродя ночами по болотам в поисках приключений. Регулируемые "4D" подлокотники, откидывающаяся спинка, подушка для головы из пеноматериала с эффектом памяти и алюминиевая колёсная база прилагаются.

Ознакомиться со всеми характеристиками можно по ссылке.

Приобрести сей шедевр можно будет в 2022 году. Поставки начнутся уже в первых числах февраля, сейчас же можно только предзаказать за $529 (~14 5000 грн). После начала продаж его стоимость вырастет еще на $100.

"Ведьмак": что известно о сериале Netflix

Премьера второго сезона состоялась 17 декабря.

Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Сериал уже продлен на третий сезон. Также в планах у Netflix снять анимационный фильм и сериал по вселенной "Ведьмака", рассчитанные на детей.

Автор: Денис Пономаренко