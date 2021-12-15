Анджей Сапковский посмотрел киноадаптацию до премьеры.

Польский писатель-фантаст и публицист поделился впечатлениями от просмотра второго сезона сериала Netflix "Ведьмак", снятого по его книгам.

Рецензию опубликовали в Twitter-акаунте сериала.

Читайте также"Может, это конец света?": Netflix показал официальный трейлер нового сезона "Ведьмака"Премьера второго сезона "Ведьмака" состоится 17 декабря. Сапковский уже посмотрел и оставил свой отзыв.

"Поздравляю Лорен (шоураннер Лорен Хиссрич, - ред.) и ее команду с отличной работой", - отметил он.

Писатель даже сказал, что ждет следующий сезон.

"Адаптировать мои книги - непростая задача. Я смотрел с огромным удовольствием и надеюсь на еще более эпичный третий сезон", - сказал он.

Напомним, британский актер Генри Кавилл получит по миллиону долларов за каждую серию второго сезона сериала стриминговом сервисе Netflix "Ведьмак".

Кроме Генри Кавилла, в проекте снялись актеры Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грэм Мактавиш и другие.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк