На фоне грядущей приватизации «Укрпошта» начала слияние с «Прессой»

Гендиректор "Укрпошты" Смелянский сообщил, что на сегодняшний день госпредприятие «Пресса» имеет большие финансовые трудности.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" начал процесс слияния с государственным предприятием "Пресса", которое специализируется на распространении периодической и непериодической прессы в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

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Финансовые сложности

"Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции "Укрпошты" и ГП "Пресса". Несмотря на 2 госкомпании - попробуем все сделать быстро, эффективно и главное прибыльно", - написал он.

Также Смелянский сообщил, что на сегодняшний день госпредприятие «Пресса» имеет большие финансовые трудности.

Чем занимаются компании

«Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тыс. отделений.

«Пресса» - государственное предприятие, созданное в 1998 году. Деятельность предприятия направлена на удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в периодических и непериодических изданиях, другой печатной продукции на территории Украины и за ее пределами.

Большая приватизация

12 августа 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины намерен оставить под контролем государства около 300 предприятий из более чем 3 тысяч.

В тот же день, 12 августа, из приватизационного списка исключили более 20 предприятий.

В январе Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год. В список вошли 11 предприятий энергетической сферы.

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