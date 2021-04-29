Apple может потерять $3−4 млрд дохода в этом квартале из-за дефицита чипов

Доход Apple по итогам первых трех месяцев 2021 года вырос до $89,6 млрд — на 54%. По итогам второго квартала 2021 финансового года, который закончился 27 марта, компания сообщила о двузначном росте по каждой из своих категорий продуктов.

Об этом пишет CNBC.

Читайте такжеApple собирается инвестировать $430 миллиардов в экономику США

В частности, продажи iPhone выросли на 65,5% и принесли компании $47,94 млрд.

Продажи компьютеров iMac выросли на 70,1%, а планшетов iPad на 79% - до $9,1 млрд и $7,8 млрд соответственно.

Доходы компаний от сервисов iCloud, App Store и Apple Music выросли на 26,7% - до $16,9. По словам СЕО Apple Тима Кука, сейчас у компании более 660 млн платных подписок на услуги платформы. Это 40 млн больше, чем в предыдущем квартале.

Компания увеличит выплату дивидендов на 7%, до $0,22 на акцию, и одобрит выкуп акций на сумму $90 млрд.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстро, в следующем квартале компания также рассчитывает на двузначный рост доходов. Однако, он признал, что Apple не смогла избежать проблем из-за глобального дефицита чипов.

Инвестиции в экономику США

Компания объявила о масштабных инвестициях в экономику США на фоне заявления Джо Байдена о планах повысить налоги на прибыль, полученную за рубежом.

Привлеченные с помощью этой инициативы дополнительные средства планируют направить на инфраструктурные проекты.

27 апреля 2021 года появилась информация о том, что Apple собирается инвестировать $430 миллиардов в экономику США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко