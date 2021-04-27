Apple планирует построить кампус и обеспечить работой 9000 подрядчиков.

В ближайшие пять лет компания Apple планирует инвестировать в экономику США $430 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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В частности, компания планирует создать 20 тысяч рабочих мест в таких инновационных областях, как кремниевая инженерия и технология 5G.

Инвестиции компании в кампус и инженерный центр в Северной Каролине составят более $1 млрд. Отмечается, что это позволит создать более 3 тысяч рабочих мест в сферах машинного обучения, искусственного интеллекта, разработки ПО и других областях.

«В этот момент восстановления и перестройки Apple удваивает свою приверженность инновациям и производству в США, инвестируя в сообщества во всех 50 штатах», — отметил СЕО компании Тим Кук.

Кроме того, Apple планирует направить еще $110 млн на инфраструктурные проекты в этом же штате: развитие широкополосной связи, строительство школ и дорог. Общие инвестиции в штат составят около $1,5 млрд.

Еще в девяти штатах компаний планирует инвестировать в средства в запуск сетей 5G. Кроме того Apple собирается инвестировать в ИИ, чипы нового поколения и зеленую энергетику. Также компания собирается сотрудничать с местными подрядчиками, что позволит получать заказы 9000 крупных и мелких компаний во всех штатах.

В компании отметили, что за последние три года ее инвестиции в США существенно превысили поставленную в 2018 году цель в $350 млрд.

Инвестиции в экономику США

Компания объявила о масштабных инвестициях в экономику США на фоне заявления Джо Байдена о планах повысить налоги на прибыль, полученную за рубежом.

Привлеченные с помощью этой инициативы дополнительные средства планируют направить на инфраструктурные проекты.

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Автор: Елена Коваленко