"Укрпошта" и USAID запустили проект помощи малому бизнесу в экспорте продукции

Проект предназначен для малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере хэндмэйда.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" и Агентство США по международному развитию USAID запустили бизнес-школу "E-Export - твой ключ к успеху и расширение собственного дела!" для помощи малому и среднему бизнесу Украины, задействованному в сфере хэндмэйда, в процессе выхода на международные рынки.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

В рамках инициативы ее участники получат справочник "E-Export: как начать бизнес с Украиной: юридические, налоговые и таможенные аспекты" о том, как начать продавать свои товары за границу, а также участники смогут ознакомиться с историями успеха тех украинских предпринимателей, которые уже экспортируют свою продукцию за пределы Украины.

В "Укрпоште" подчеркнули, что в условиях карантина и пандемии коронавируса развитие e-коммерции является особо актуальным и перспективным для малого и среднего бизнеса.

Согласно сообщению, к инициативе присоединились украинские производители, начавшие свой бизнес в Украине без больших инвестиций, и для которых e-export стал драйвером собственного дела.

В 2019 году в Украине было более 25 тысяч интернет-продавцов, которые сгенерировали 350 миллионов долларов дохода.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи" (№2788-д), разрешающий национальному оператору почтовой связи "Укрпошта" предоставлять финансовые услуги.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть отделений в Украине – 11 тысяч.