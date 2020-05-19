Рада одобрила законопроект, разрешающий "Укрпоште" предоставлять финансовые услуги

За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи» (2788-д), разрешающий национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» предоставлять финансовые услуги.

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За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является повышение уровня доступности финансовых услуг; обеспечение права граждан и субъектов хозяйствования на получение финансовых услуг на всей территории страны; привлечение средств в экономику страны; создание условий для развития безналичных расчетов; оптимизация деятельности национального оператора почтовой связи.

В частности, проектом закона вводится система почтовых счетов, вводится термин «почтовый счет», определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» (открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц).

Как сообщал УНИАН, по прогнозу генерального директора «Укрпошты» Игоря Смелянского, принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», который дает национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» право предоставлять финансовые услуги, может экономить государственному бюджету 2 млрд грн ежегодно.

Национальный банк Украины выступает против принятия законопроектов, позволяющих национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» предоставлять финансовые услуги.