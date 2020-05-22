В Украине хотят запустить бесплатную онлайн-школу для предпринимателей

Онлайн-школа будет состоять из бесплатных образовательных программ для предпринимателей с целью развития их навыков.

Министерство цифровой трансформации и Международная финансовая корпорация (IFC), являющаяся членом Группы Всемирного банка, планируют запустить бесплатную онлайн-школу для украинских предпринимателей на платформе "Дія.Бізнес".

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на своей странице в соцсети Facebook.

Онлайн-школа будет состоять из бесплатных образовательных программ для предпринимателей с целью развития их навыков.

Согласно сообщению, одним из первых учебных курсов будет курс о финансовой грамотности предпринимателей.

В ведомстве не уточнили, когда именно будет запущена онлайн-школа.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство цифровой трансформации Украины запустило официальные страницы портала для предпринимателей "Дія.Бізнес" в социальных сетях Facebook и Instagram.

Министерство планирует построить в регионах специальные оффлайн-центры поддержки бизнеса - консалтинг-зоны.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация - международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Создана в 1956 году с целью обеспечения устойчивого притока частных инвестиций в развивающиеся страны.