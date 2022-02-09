Финучреждения проводили специальные кибервоенные учения.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к возможной кибератаке со стороны России из-за роста напряженности на российско-украинском приграничье.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников.

В конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финучреждений по кибератакам со стороны Москвы в ответ на сокрушительные санкции в случае вторжения в Украину.

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По словам источников, европейские банки подготовились к киберугрозам со стороны России после хакерских атак, осуществленных на сайты украинских госорганов в январе.

Финучреждения проводили специальные кибервоенные учения, чтобы проверить способность отражать враждебное вмешательство.

В ЕЦБ от комментариев отказались.

Кибератаки на Украину

В середине января на ряд веб-ресурсов госорганов Украины осуществили самую масштабную кибератаку за последние четыре года.

Кибератаки произошли на фоне растущей российской угрозы вокруг Украины.

В СНБО, учитывая внешнеполитическую ситуацию, допустили, что за действиями хакеров стоит Россия. Вашингтон высказал такое же предположение.

Москва в ответ все обвинения опровергла.

По словам экспертов, следующие кибервмешательства России ударят по объектам критической инфраструктуры, однако фатальными не будут.

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