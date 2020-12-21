Apple заморозила сотрудничество с тайваньской компанией Wistron после бунта рабочих на индийской фабрике подрядчика.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Apple.
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Ранее работники предприятия разгромили завод по сборке iPhone из-за задолженности по зарплате и недовольства условиями труда. Apple не будет отдавать новые заказы Wistron Corp до тех пор, пока проблемы не будут устранены.
«Wistron приняла дисциплинарные меры и реструктурирует свои команды по найму и расчету заработной платы в Нарсапуре. Мы поместили Wistron на испытательный срок, компания не получит новых заказов от Apple, пока не завершит работу по исправлению ситуации», — сообщили в компании.
По данным издания The Times of India, в результате погромов на заводе по сборке iPhone 12 декабря компания понесла убытки в размере более $59 млн. Отмечается, что убытки были связаны, в том числе и с кражей нескольких тысяч смартфонов.
Сотрудничество с тайваньской компанией
9 ноября 2020 года Apple приостановила сотрудничество с тайваньской компанией Pegatron, являющейся крупнейшим ODM-производителем потребительской электроники и фактическим изготовителем устройств Apple, после выявления нескольких случаев нарушения партнером трудового законодательства.
Новинки Apple
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