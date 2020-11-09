Apple приостановила сотрудничество с тайваньской компанией Pegatron, являющейся крупнейшим ODM-производителем потребительской электроники и фактическим изготовителем устройств Apple, после выявления нескольких случаев нарушения партнером трудового законодательства.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как пишет издание, Pegatron неправильно оформляла трудовые отношения со студентами, позволяя тем работать в ночные смены и сверхурочно в нарушение кодекса.
Apple назначила стратегическому партнеру испытательный срок и отказалась заключать новые контракты до принятия им соответствующих мер, нацеленных на исправление ситуации.
В ходе расследования Apple не удалось найти никаких доказательств принуждения или использования труда несовершеннолетних на фабриках Pegatron.
В то же время Apple получила свидетельства того, что Pegatron подделывала документы, чтобы скрыть вышеупомянутые нарушения трудового законодательства. Pegatron уже уволила менеджера, курировавшего соответствующую программу, позволяющую студентам подрабатывать на заводах компании.
В своем заявлении ODM-производитель уточнил, что инциденты имели место в кампусах в Шанхае и Куншане на востоке Китая, где студенты, работали в ночную смену, сверхурочно и на должностях, не связанных с их специальностью, в нарушение местного законодательства. В Pegatron также заявили, что предприняли необходимые действия для предотвращения таких ситуаций в будущей.
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