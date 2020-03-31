"Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами

Владельцы «Новой почты» прогнозируют, что второй квартал 2020 года станет наиболее тяжелым для компании и экономики Украины.

Совладельцы крупнейшей украинской компании экспресс-доставки «Новая почта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк полагают, что наиболее тяжелым для компании и экономики Украины станет второй квартал 2020 года.

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Такой прогноз они сделали в открытом письме к сотрудникам «Новой почты».

«Мы прогнозируем, что наиболее тяжелым для компании и в целом для экономики Украины станет второй квартал 2020 (апрель, май, июнь)», - сказано в письме.

Климов и Поперешнюк считают, что причиной этого будут два ключевых фактора.

«Первый - ситуация с эпидемией будет ухудшаться, что, к сожалению, приведет к увеличению количества заболеваний. Как следствие, возможны усиление карантинных мероприятий и продление карантина на несколько месяцев. Второй - мы прогнозируем падение потребления, поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать. В результате количество отправлений и доходы компании снизятся, особенно в мае и июне», - написали они.

Совладельцы компании допустили снижение оборота «Новой почты» во втором квартале с одновременным ростом расходов.

Также в компании рассматривают варианты отмены выплат дивидендов владельцам компании; сокращения вознаграждений членам наблюдательного совета, вознаграждений и премий сотрудникам офиса поддержки; перевода сотрудников в другие подразделения; сокращения часов работы сотрудников отделений и проведения других мероприятий по оптимизации расходов и процессов.

Как сообщал УНИАН, «Новая почта» сообщала, что бесплатно передаст 2 тыс. специальных защитных костюмов для врачей Черновцов как часть помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Также компания и одна из крупнейших украинских сетей аптек «Аптека 9-1-1» стали партнерами по программе доставки лекарственных средств на период карантина.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.