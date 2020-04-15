Apple анонсировала долгожданный iPhone SE второго поколения (видео)

Аппарат построен на чипе A13 Bionic, как у iPhone 11 Pro.

Компания Apple неожиданно анонсировала новый смартфон iPhone SE, который будет отличаться относительно демократической ценой.

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Аппарат построен на чипе A13 Bionic (как у iPhone 11 Pro) и отличается компактным дисплеем Retina HD с диагональю в 4,7 дюйма. Новый iPhone выполнен в корпусе стекла и аллюминия, будет поставляться в трех вариантах памяти – на 64, 128 и 256 гб.

Широкоугольная камера новинки на 12 Мп может писать видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду. На основной и селфи-камерах заявлен портретный режим, на котором Apple делает особый акцент.

Продажи iPhone SE начнутся в конце апреля. На западе новинка будет продаваться по цене в 450-550 долларов, в зависимости от комплектации.