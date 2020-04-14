Apple представит сразу четыре новых iPhone осенью - Bloomberg

Минимум две модели получат плоский экран и прямые грани, став похожими на iPad Pro, представленный в 2018 году.

Этой осенью компания Apple представит сразу четыре новых смартфона, в которых сделают упор на скорость работы, а также использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.

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Об этом сообщает портал Ain.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Планируется сразу четыре новых модели: два преемника iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и два менее дорогих смартфона на смену iPhone 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум две модели новых смартфонов получат плоский экран и прямые грани, вместо закругленных, как в текущих версиях. Таким образом, они станут похожими на iPad Pro, представленный в 2018 году. "Челка" станет меньше у всех новых моделей.

"В iPhone Pro также добавят датчик света и систему 3D-сканирования LiDAR для дополненной реальности. Экран самого дорогого смартфона сделают больше - 6,7 дюймом вместо 6,5 дюймов, в iPhone 11 Pro Max. Дорогие модели останутся с тремя камерами, а базовые iPhone - получат две", - подчеркивает издание.

Компания обновит и процессоры новых устройств: упор сделают на скорость работы, а также использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.

"Традиционно Apple анонсировала новые продукты в сентябре. Однако, из-за ситуации с пандемией коронавируса, некоторые из новых iPhone могут появиться в продаже с задержкой в пару недель", - отмечает Bloomberg.

Несмотря на это, Apple пока не информировала поставщиков о каких-то задержках.

Источники Bloomberg также сообщили, что Apple разрабатывает новые MacBook Pro, Apple TV, iMac и бюджетную версию iPad. Представители компании никак не прокомментировали информацию, появившуюся в сети.